Решение задачи :Сумма двух чисел равна 642 .Одно из них в пять раз больше другого.Найди эти числа.

Математика

Решение задачи :Сумма двух чисел равна 642 .Одно из них в пять раз больше другого.Найди эти числа.

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