Решение задачи :Сумма двух чисел равна 642 .Одно из них в пять раз больше другого.Найди эти числа.

Математика
Решение задачи :Сумма двух чисел равна 642 .Одно из них в пять раз больше другого.Найди эти числа.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решение уравнением: пусть х - первое число, тогда из условия второе число 5х. Составим уравнение: х + 5х = 642 6х=642 х=642:6 х=107 Найдем второе число: 107*5=535 Ответ: 107  и 535.
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