В каком полушарии расположена австралия
Окружающий мир
В каком полушарии расположена австралия
Ответ(ы):
Гость:
Австра́лия— континент, расположенный в Восточном и Южном полушариях Земли. Вся территория материка является основной частью государства Австралия. Материк входит в часть света Австралия и Океания.
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