В каком полушарии расположена австралия

Окружающий мир
В каком полушарии расположена австралия
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Австра́лия—  континент, расположенный в  Восточном и  Южном полушариях  Земли. Вся территория материка является основной частью государства  Австралия. Материк входит в  часть света Австралия и Океания.
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