Напишите пожалуйста предложения. на эти слова . ( үстел, көл , пішін, шатыр, саты , орындық, кілем , қабырға, құн, шаршы метр , сатылу ) пожалуйста

Қазақ тiлi

Напишите пожалуйста предложения. на эти слова . ( үстел, көл , пішін, шатыр, саты , орындық, кілем , қабырға, құн, шаршы метр , сатылу ) пожалуйста

Автор: Гость