Напишите пожалуйста предложения. на эти слова . ( үстел, көл , пішін, шатыр, саты , орындық, кілем , қабырға, құн, шаршы метр , сатылу ) пожалуйста
Қазақ тiлi
Напишите пожалуйста предложения. на эти слова . ( үстел, көл , пішін, шатыр, саты , орындық, кілем , қабырға, құн, шаршы метр , сатылу ) пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Біз үстел сатып алдық . Ауылда үлкен көл орналасқан. Математика сабағында пішінді өттік. Əр үйде шатыр болады. Мектептің сатысы өте биік . Біздің орындық сондай əдемі . Зал үйге үлкен кілем төседік . Қабырғада сурет тұр. Жандос өшіргіштің құнын сұрады. Əр шаршы метрына 100 тенге төлейсің. Сатылу бағасы солай .
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