Какой самый высокий баскетболист в мире

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Какой самый высокий баскетболист в мире
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)Александр Сизоненко 2)Сулейман Али Нашнун 3)Георг Мурешан 4)Мануте Бол 5)Славко Врании 6)Павел Подкользин 7)Марк Итон 8)Рик Смитс 9Арвидас Сабонис
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