Решаю оллимпиаду по ботанике вопрос-Семена каких растений путешествуют? крючочками-? зубчиками-?
Биология
Решаю оллимпиаду по ботанике вопрос-Семена каких растений путешествуют? крючочками-? зубчиками-?
Ответ(ы):
Гость:
На односеменных плодах многих деревьев (береза, клен, ясень) образуются крылышки, а на односеменных плодах одуванчика, мать и мачехи, бодяка — пушистые парашютики. С их помощью семянки могут пролетать по ветру десятки и даже сотни метров. Таким же способом распространяются мелкие семена с пушистыми хохолками у тополя, ивы, иван чая. Мак, белена и некоторые другие растения во время порыва ветра пригибаются к земле, а затем с силой выпрямляются и рассеивают семена через отверстия коробочек.
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