Плотность паров галогеноводорода по воздуху равна 4,41. Этот галогеноводород … А)HF Б)HCl В)HBr Г)HI

Химия
Плотность паров галогеноводорода по воздуху равна 4,41. Этот галогеноводород … А)HF Б)HCl В)HBr Г)HI
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
M(HГал) = D(возд) *M(возд) = 4,41*29 г/моль = 128 г, моль Это иодоводород HI. Его плотность по водороду - 64
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