Прочитай эти равенства, используя слова слагаемые и сумма 3+2=5 5-3=2 5-2=3 как сделать з??пись в тетрадь?
Математика
Прочитай эти равенства, используя слова слагаемые и сумма 3+2=5 5-3=2 5-2=3 как сделать з??пись в тетрадь?
Ответ(ы):
Гость:
Первое слагаемое 3, второе 2, сумма 5. Если от суммы 5 отнять первое слагаемое 3, то получим второе слагаемое. Если от суммы 5 отнять второе слагаемое 2, то получим первое слагаемое 3.
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