Из города А выехал автомобиль, скоростькоторого 84 км/час.За 4 час до автомобиля в э??ом же направлении выехал велосипедист,скорость которого 14 км/час. Ско лько времени понадобится автомобилю,чтобы догнать велосипедиста?

Математика
Из города А выехал автомобиль, скоростькоторого 84 км/час.За 4 час до автомобиля в э??ом же направлении выехал велосипедист,скорость которого 14 км/час. Ско лько времени понадобится автомобилю,чтобы догнать велосипедиста?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х - время через которое встретятся велосипедист и авто, после выезда автомобиля. Велосипедист проехал до встречи х+4 часа,  тогда к моменту встречи оба они проедут одинаковое расстояние:  14(х+4)=84х 14х+56=84х 70х=56 х=0.8 часа или 48 мин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Встановити зв'язок між словами 'своїм теплом ' поставити питання від слова теплом
Ответить
Английский язык
Как?ьвьлклашашвооалплалалпдлпоалплалалаллзаранее спасибо
Ответить
Алгебра
Помогите! срочно с решением!!!!
Ответить
Українська мова
Допооомооожіть, будь ласка))
Ответить
Математика
Легкий вопрос на логику дам 10баллов! Задача:надр сделать одно математическое действие получив единицу с этого числа 6372762637282837
Ответить