Из города А выехал автомобиль, скоростькоторого 84 км/час.За 4 час до автомобиля в э??ом же направлении выехал велосипедист,скорость которого 14 км/час. Ско лько времени понадобится автомобилю,чтобы догнать велосипедиста?
Математика
Из города А выехал автомобиль, скоростькоторого 84 км/час.За 4 час до автомобиля в э??ом же направлении выехал велосипедист,скорость которого 14 км/час. Ско лько времени понадобится автомобилю,чтобы догнать велосипедиста?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х - время через которое встретятся велосипедист и авто, после выезда автомобиля. Велосипедист проехал до встречи х+4 часа, тогда к моменту встречи оба они проедут одинаковое расстояние: 14(х+4)=84х 14х+56=84х 70х=56 х=0.8 часа или 48 мин
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