Легкий вопрос на логику дам 10баллов! Задача:надр сделать одно математическое действие получив единицу с этого числа 6372762637282837

Математика

Легкий вопрос на логику дам 10баллов! Задача:надр сделать одно математическое действие получив единицу с этого числа 6372762637282837

Автор: Гость