Легкий вопрос на логику дам 10баллов! Задача:надр сделать одно математическое действие получив единицу с этого числа 6372762637282837

Математика
Легкий вопрос на логику дам 10баллов! Задача:надр сделать одно математическое действие получив единицу с этого числа 6372762637282837
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Гость:
6372762637282837:6372762637282837=1
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