2+(a+2)-10=6(3-a). 3(2y-1)+6(3y-4)=83+5(y-3)
Математика
2+(a+2)-10=6(3-a). 3(2y-1)+6(3y-4)=83+5(y-3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+(a+2)-10=6(3-a). 3(2y-1)+6(3y-4)=83+5(y-3) 2+а+2-10=18-6а. 6y-3+18y-24=83+5y-15 а+6а=18+10-2-2. 6y+18y-5y=83-15+24+3 7а=24 19y=95 а=24:7 y=95:19 а=3 y=5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Несколько прямоугольников периметром,равна 20 см.Сколько таких прямоугольника мо??но построить.Вычислить площадь каждого прямоугольника и сравни.Ка...
Обществознание
Английский язык