Отзыв по сказке "Необыкновенные приключения Карика и Вали"
Литература
Отзыв по сказке "Необыкновенные приключения Карика и Вали"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта книга помогает узнать много фактов о насекомых,также там рассказывается о приключениях главных героев в мире насекомых.А также в этой книге есть очень важные вещи: поддержка ,взаимовыручка,самоотверженность.Мне эта книга очень понравилась! :)
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