Отзыв по сказке "Необыкновенные приключения Карика и Вали"

Гость: Гость:

Эта книга помогает узнать много фактов о насекомых,также там рассказывается о приключениях главных героев в мире насекомых.А также в этой книге есть очень важные вещи: поддержка ,взаимовыручка,самоотверженность.Мне эта книга очень понравилась! :)