Срочно дуже потрібно, допоможіть будь ласка

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Срочно дуже потрібно, допоможіть будь ласка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зошит/зошіти,дівчина/дівчини,гектар/гектари,3вікно/тредті вікна,21лютий/двадцядь перші люті,в орудному відмінку/в орудніх відмінках,нуль/нулі,75 грам/семдисят пять граммів
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