Фонетический разбор слова письмо

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Фонетический разбор слова письмо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Письмо - [п'ис'мо] пись-мо  п - (п') - согл., глух. парн., мягк. парн. и - (и) - гласн., безударн. с - (с') - согл., глух. парн., мягк. парн. ь - (-) м - (м) - согл., звонк. непарн., тв. парн. о - (о) - гласн., ударн. 6 б., 5 зв.
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