Фонетический разбор слова письмо

Гость: Гость:

Письмо - [п'ис'мо] пись-мо п - (п') - согл., глух. парн., мягк. парн. и - (и) - гласн., безударн. с - (с') - согл., глух. парн., мягк. парн. ь - (-) м - (м) - согл., звонк. непарн., тв. парн. о - (о) - гласн., ударн. 6 б., 5 зв.