Ребят, мне нужны "цветные" выражения, пожалуйста
Обществознание
Ребят, мне нужны "цветные" выражения, пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Покраснеть от стыда- Позеленеть от злости- Побелеть от страха- Порозоветь от удовольствия- Потемнеть от горя-
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