Помогите написать эссе по высказыванию "Чем больше информации, тем меньше смысла"
Обществознание
Помогите написать эссе по высказыванию "Чем больше информации, тем меньше смысла"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Информация, которая для вас не имеет смысла, имеет смысл для других людей - просто вы об этом не подозреваете! И ещё - всякое увеличение информации имеет глубочайший смысл - негаэнтропия возрастает! Нам нужно намного порядков увеличить информацию о всем и обо всем в этом мире - в этом и есть глубина смысла!
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