Помогите написать эссе по высказыванию "Чем больше информации, тем меньше смысла"

Гость: Гость:

Информация, которая для вас не имеет смысла, имеет смысл для других людей - просто вы об этом не подозреваете! И ещё - всякое увеличение информации имеет глубочайший смысл - негаэнтропия возрастает! Нам нужно намного порядков увеличить информацию о всем и обо всем в этом мире - в этом и есть глубина смысла!