Несколько прямоугольников периметром,равна 20 см.Сколько таких прямоугольника мо??но построить.Вычислить площадь каждого прямоугольника и сравни.Как меняется площадь
Математика
Несколько прямоугольников периметром,равна 20 см.Сколько таких прямоугольника мо??но построить.Вычислить площадь каждого прямоугольника и сравни.Как меняется площадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20:2=10(см) - сума 2 разных сторон. 1) Р=1+9=10(см) S=1*9=9(см кв.) 2) Р=2+8=10 (см) S=2*8=16(см кв.) 3) Р= 3+7=10(см) S=3*7=21(см кв.) 4) Р=4+6 = 10(см) S=4*6=24(см кв.) 5) Р=5+5=10(см) S=5*5=25(см кв.)
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