В треугольнике АВС проведена биссектриса - ВD , угол А = 75 градусов , угол С = 35 градусов…

Гость: Гость:

1)Дан треугольник АВС, ВД-биссектриса.По теореме о сумме углов треугольника найдём угол В треугольника АВС.угол В=180-75-35=70 гр. Виссектриса делит угол на 2 угла: угол АВД = углу СВД = 70:2=35 гр.В треугольнике ВДС угол ВСД=углу СВД = 35 гр. Если 2 угла треугольника равны, то треугольник ВСД-равнобедренный .2) Сравнить АД и ДСАД=ДС, так как они расположены против углов с равными градусными мерами (35 гр)