Из города А вышла колонна автомашин со скоростью 50км/час.Одновременно навстречу колонне из города В выехал автобус со скоростью 60км/час. Через сколько вемени колонна автомашин встретится с автобусом,еслирасстояние между город...

Математика

Из города А вышла колонна автомашин со скоростью 50км/час.Одновременно навстречу колонне из города В выехал автобус со скоростью 60км/час. Через сколько вемени колонна автомашин встретится с автобусом,еслирасстояние между городами 330км?

Автор: Гость