Из города А вышла колонна автомашин со скоростью 50км/час.Одновременно навстречу колонне из города В выехал автобус со скоростью 60км/час. Через сколько вемени колонна автомашин встретится с автобусом,еслирасстояние между город...
Математика
Из города А вышла колонна автомашин со скоростью 50км/час.Одновременно навстречу колонне из города В выехал автобус со скоростью 60км/час. Через сколько вемени колонна автомашин встретится с автобусом,еслирасстояние между городами 330км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 50+60=110(км/ч)- общая скорость. 2)330:110=3(ч)- понадобится времени что бы они встретились. Ответ: 3ч.
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