Из города в город в расстояние между которыми 126 километров автомобиль доехал за 2 часа за сколько часов это расстояние проедет автобус если его скорость меньше скорости автомобиля на 21 километров в час

Математика

Из города в город в расстояние между которыми 126 километров автомобиль доехал за 2 часа за сколько часов это расстояние проедет автобус если его скорость меньше скорости автомобиля на 21 километров в час

Автор: Гость