Из города в город в расстояние между которыми 126 километров автомобиль доехал за 2 часа за сколько часов это расстояние проедет автобус если его скорость меньше скорости автомобиля на 21 километров в час
Математика
Из города в город в расстояние между которыми 126 километров автомобиль доехал за 2 часа за сколько часов это расстояние проедет автобус если его скорость меньше скорости автомобиля на 21 километров в час
Ответ(ы):
Гость:
1)126:2=63 км/ч скорость автомобиля 2)63-21=42 км/ч скорость автобуса 3)126:43=3 часа Ответ: за 3 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Математика
Спутник запустили со скоростью 7 9/10 км/с. Какое расстояние он пролетит за 12 с? Нужно само решение с ответом Помогите пжл.!срочно
Математика
КАТЯ, ЛЕНА И ТАНЯ живут в одном доме,но на разных этажах.Таня живёт на 2 этажа выше,чем Лена,но на 4 этажа ниже чем Катя.Лена живёт на третьем этаж...
Математика