Кросворд на тему НОК и НОД
Математика
Кросворд на тему НОК и НОД
Ответ(ы):
Гость:
Нахождение НОК и НОД Наименьшее общее кратное (НОК) двух целых чисел m и n есть наименьшее натуральное число, которое делится на m и n. Обычно обозначается [n,m] или НОК(m,n). Наибольшим общим делителем (НОД) двух целых чисел m и n называется их общий делитель d, который делится на любой другой общий делитель m и n.
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