Для глаголов в скобках выбери нужную форму . выпиши глаголы и назови форму наклонения.

Русский язык
Для глаголов в скобках выбери нужную форму . выпиши глаголы и назови форму наклонения.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жили когда то король и королева. Был у них дворец, было королевство, были, конечно, и подданные, а вот детей у короля и королевы не было. Однажды король сказал:  -Если бы у нас родился сын, я поставил бы на площади перед дворцом фонтан. И била бы из этого фонтана ровно семь лет высокая струя, да не воды, а доброго вина.  -А я бы приказала поставить рядом  с этим фонтаном другой фонтан, - сказала королева. - И било бы из него не вино, а золотистое оливковое масло. Семь лет приходили бы к нему женщины с кувшинами и благословляли бы моего сына.  Про наклонения не знаю:с
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