Какую главную мысль произведения хотел передать Житков в рассказе как я ловил человечков
Литература
Какую главную мысль произведения хотел передать Житков в рассказе как я ловил человечков
Ответ(ы):
Гость:
"Не нарушай данное слово; не обманывай старших, будь послушным и главное помни - одержимость фантазией ведет к хитрости, обману. Я думаю что так....
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