Какую главную мысль произведения хотел передать Житков в рассказе как я ловил человечков

Литература
Какую главную мысль произведения хотел передать Житков в рассказе как я ловил человечков
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
"Не нарушай данное слово;  не обманывай старших, будь  послушным  и главное помни - одержимость фантазией ведет к хитрости, обману.   Я думаю что так....
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