Роднасные словы падкрэслiце, выдзелiце у iх корань: Поле, палявы, полем, палi, паляв??д; Брат, братнi, браты, браток, братам; Грыб, грыбок, грыбы, грыбамi, грыбнiк

Беларуская мова
Роднасные словы падкрэслiце, выдзелiце у iх корань: Поле, палявы, полем, палi, паляв??д; Брат, братнi, браты, браток, братам; Грыб, грыбок, грыбы, грыбамi, грыбнiк
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пол-е, пал-явы, полем, палi, пал-я-вод; Брат, брат-нi, браты, брат-ок, братам; Грыб, грыб-ок, грыбы, грыбамi, грыб-нiк.  Астатнія словы- гэта склонавыя формы слоў поле, брат, грыб.
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