Характеристика каждого мальчика из рассказа бежин луг
Литература
Характеристика каждого мальчика из рассказа бежин луг
Ответ(ы):
Гость:
Я уже делала. Федя:Старше остальных мальчиков, сын зажиточного крестьянина, ведет себя с достоинством, как старший, одежда яркая, аккуратная не с чужого плеча. Это говорит о любви и заботе родителей. Павлуша: Сын простого крестьянина, заботится о собаках, 12 лет, смелый, бедные родители, глаза смотрят умно и прямо, заботливый, твердая решимость. Илюша: 12 лет, фабричный, в лесовщиках, много знает о деревни, верит в приметы. Костя: мало говорил, на языке было мало слов, бедный, трусливый. Ваня: 7 лет, самый маленький, скромный, тихий.
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