Определить кол-во звуков в слове " сентябрь "

Русский язык
Определить кол-во звуков в слове " сентябрь "
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
7 звуков ь звука не обозначает
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