Упр 371 помогите мне нужно сечас
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Упр 371 помогите мне нужно сечас
Ответ(ы):
Гость:
Лев храбрый,а заяц трусливый.муха маленькая,а слон большой.ягнёнок слабый,а волк сильный.лисица хитрая,а ворона простодушная.стрекоза ленивая,а муравей трудолюбивый
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