Опишите одежду друга (подруги) Начните так : Мой друг (подруга) одевается со вкусо??. Он (она) всегда опрятный (-ая). Обычно он (она) носит пальто синего цвета.... Закончите так : Он (она) бережёт свои вещи.

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Опишите одежду друга (подруги) Начните так : Мой друг (подруга) одевается со вкусо??. Он (она) всегда опрятный (-ая). Обычно он (она) носит пальто синего цвета.... Закончите так : Он (она) бережёт свои вещи.

Автор: Гость