Опишите одежду друга (подруги) Начните так : Мой друг (подруга) одевается со вкусо??. Он (она) всегда опрятный (-ая). Обычно он (она) носит пальто синего цвета.... Закончите так : Он (она) бережёт свои вещи.
Русский язык
Опишите одежду друга (подруги) Начните так : Мой друг (подруга) одевается со вкусо??. Он (она) всегда опрятный (-ая). Обычно он (она) носит пальто синего цвета.... Закончите так : Он (она) бережёт свои вещи.
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние между двумя пристанями равно 16 км. От этих пристаней одновременно в од??ом направлении отплыли две моторные лодки .Первая моторная лодк...
Русский язык
Русский язык