Разложите на множители б)аб+ас+4в+4с.Упростите выражение:-0,4а(2а^2+3)(5-3а^2)
Математика
Разложите на множители б)аб+ас+4в+4с.Упростите выражение:-0,4а(2а^2+3)(5-3а^2)
Ответ(ы):
Гость:
А(в+с)+4(в+с)=(а+4)(в+с) -0.4(10а²+15-6а⁴-9а²)=-4а²-6+2,4а⁴-3,6а²=2.4а⁴-7.6а^2-6
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