Флакон шампуня стоит 170 рублей. какое намбольше число флаконов можно купить на 1000 ??ублей во время распродажи, когда скидка составляет 35%?

Математика

Флакон шампуня стоит 170 рублей. какое намбольше число флаконов можно купить на 1000 ??ублей во время распродажи, когда скидка составляет 35%?

Автор: Гость