Флакон шампуня стоит 170 рублей. какое намбольше число флаконов можно купить на 1000 ??ублей во время распродажи, когда скидка составляет 35%?
Математика
Флакон шампуня стоит 170 рублей. какое намбольше число флаконов можно купить на 1000 ??ублей во время распродажи, когда скидка составляет 35%?
Ответ(ы):
Гость:
100:(170:100×35)= сори, лень считать. Посчитать сможешь?
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