Бактерии размножаются 1) только спорами , 2) только вегетативно , 3) делением клетки ?? некоторые -спорами 4) особыми половыми клетками выберити верное действие
Биология
Бактерии размножаются 1) только спорами , 2) только вегетативно , 3) делением клетки ?? некоторые -спорами 4) особыми половыми клетками выберити верное действие
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