7т8ц:30 Сколько будет?
Математика
7т8ц:30 Сколько будет?
Ответ(ы):
Гость:
7800кг :30 =260кг 7т - 7000кг 8ц - 800кг
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