Найдите в завершающем абзаце предложение предложение,в котором содержится вывод-предложение.Как автор развивает и поясняет свою мысль?Мы видим,что отношение иллюстрации к словесному литературному тексту может быть очень разным....

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Найдите в завершающем абзаце предложение предложение,в котором содержится вывод-предложение.Как автор развивает и поясняет свою мысль?Мы видим,что отношение иллюстрации к словесному литературному тексту может быть очень разным.Художник обращается то к облику героя,к его портрету,то к действию,к узловым важным моментам,то к среде,в которой это действие совершается.Но он может также перенести нас из внешнего мира героя во внутренний духовный мир.

Автор: Гость