Помогите решить 2, 4, 6, 8 с одной стороны и с другой

Геометрия
Помогите решить 2, 4, 6, 8 с одной стороны и с другой
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