Спутник запустили со скоростью 7 9/10 км/с. Какое расстояние он пролетит за 12 с? Нужно само решение с ответом Помогите пжл.!срочно
Математика
Спутник запустили со скоростью 7 9/10 км/с. Какое расстояние он пролетит за 12 с? Нужно само решение с ответом Помогите пжл.!срочно
Ответ(ы):
Гость:
7*12=84 9*12=108 10*12=102
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