Спутник запустили со скоростью 7 9/10 км/с. Какое расстояние он пролетит за 12 с? Нужно само решение с ответом Помогите пжл.!срочно

Математика

Спутник запустили со скоростью 7 9/10 км/с. Какое расстояние он пролетит за 12 с? Нужно само решение с ответом Помогите пжл.!срочно

Автор: Гость