Из города в противоположных направлениях одновременно выехали два автомобиля ск??рость 80 километров час а другого 75 киломтров час на каком расстояние друг от друга будут между ними через 4 часа

Математика

Из города в противоположных направлениях одновременно выехали два автомобиля ск??рость 80 километров час а другого 75 киломтров час на каком расстояние друг от друга будут между ними через 4 часа

Автор: Гость