Из города в противоположных направлениях одновременно выехали два автомобиля ск??рость 80 километров час а другого 75 киломтров час на каком расстояние друг от друга будут между ними через 4 часа
Математика
Из города в противоположных направлениях одновременно выехали два автомобиля ск??рость 80 километров час а другого 75 киломтров час на каком расстояние друг от друга будут между ними через 4 часа
Ответ(ы):
Гость:
1)75+80=155(км/ч)-скорость их двух вместе 2)155*4=620(км)-ответ
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