Скорость течения реки 2 км/ч. За какое время катер пройдет 30км по течению, если против течения он проходит это расстояние за 5 часов?

Математика

Скорость течения реки 2 км/ч. За какое время катер пройдет 30км по течению, если против течения он проходит это расстояние за 5 часов?

Автор: Гость