Скорость течения реки 2 км/ч. За какое время катер пройдет 30км по течению, если против течения он проходит это расстояние за 5 часов?

Математика
Скорость течения реки 2 км/ч. За какое время катер пройдет 30км по течению, если против течения он проходит это расстояние за 5 часов?
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Ответ(ы):
Гость:
За 36км он пройдет это расстояние
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