во второй день со склада выдали в 2 раза больше проволоки чем в первый, а в третий в 3 раза больше чем в первый. сколько килограммов проволоки выдали в эти 3 дня, если в первый день выдали на 30 кг меньше, чем в 3? помагите

Математика
во второй день со склада выдали в 2 раза больше проволоки чем в первый, а в третий в 3 раза больше чем в первый. сколько килограммов проволоки выдали в эти 3 дня, если в первый день выдали на 30 кг меньше, чем в 3? помагите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х-1 день,2х-2 день,3х- 3 день 3х-х=30 2х=30 х=15кг-1 день х+2х+3х=6х за 3 дня 6*15=90кг за 3 дня
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