во второй день со склада выдали в 2 раза больше проволоки чем в первый, а в третий в 3 раза больше чем в первый. сколько килограммов проволоки выдали в эти 3 дня, если в первый день выдали на 30 кг меньше, чем в 3? помагите

Математика

во второй день со склада выдали в 2 раза больше проволоки чем в первый, а в третий в 3 раза больше чем в первый. сколько килограммов проволоки выдали в эти 3 дня, если в первый день выдали на 30 кг меньше, чем в 3? помагите

Автор: Гость