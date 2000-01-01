Добрый день, можете написать чему учит притча "Пальто". Начало такое: "Пастух дядю??ка Ахмед был полон скорби..." Спасибо!

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Добрый день, можете написать чему учит притча "Пальто". Начало такое: "Пастух дядю??ка Ахмед был полон скорби..." Спасибо!

Автор: Гость