Какие падежи у слов широкой, хищный, беленькой, высокой, сельской, роботой, домашней,
Русский язык
Какие падежи у слов широкой, хищный, беленькой, высокой, сельской, роботой, домашней,
Ответ(ы):
Гость:
Широкой винительный, хищный именительный, беленькой винительный, высокой винительный,сельской винтьельный, работой винительный, домашней либо иминетельный либо винительный скорее всего винительный.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найти Площадь равнобокой трапеции ? Даны : Большее основание AD=20 см Боковая сто??она = 16 см угол А = 60 градусам
Українська мова