Найти Площадь равнобокой трапеции ? Даны : Большее основание AD=20 см Боковая сто??она = 16 см угол А = 60 градусам
Математика
Найти Площадь равнобокой трапеции ? Даны : Большее основание AD=20 см Боковая сто??она = 16 см угол А = 60 градусам
Ответ(ы):
Гость:
S=c*sinα(a-c*cosα), где с- боковая сторона, а - большее основание, α - угол при основании S=16*√3/2(20-16*1/2)=8√3(20-8)=96√3см²
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