Нужно решение ТОЛЬКО 6-ой задачи.
Алгебра
Нужно решение ТОЛЬКО 6-ой задачи.
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найти Площадь равнобокой трапеции ? Даны : Большее основание AD=20 см Боковая сто??она = 16 см угол А = 60 градусам
Английский язык
Нужно перевести текст, англичанин хочет сделать субтитры на видео про митинг против мобилизации в Запорожье, - нужно сделать точный английский пере...
Математика
C поля вывезли овощи на 10 машинах. Каждая из этих машин делала по 8 рейсов в день и в??возила по 5 тонн овощей за один рейс. Сколько тонн овощей в...