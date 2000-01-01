Прочитайте составе из слов предложение 1.Жёсткие,и,ветры,колючие,в,голых,макушка??,гуляли, деревьев. 2.С,еловых,падали,на,снеговые,лап,землю,шапки. 3.лиловыи,прыгали,и,краснозобые,снегири,шишкам,синички,вертелись,по. 4. Ине...

Гость: Гость:

В голых макушках деревьев гуляли жёсткие и колючие ветра.С еловых лап на землю падали снеговые шапки.По лиловым шишкам прыгали краснозобые снегири и вертелись синички.С берёз серебряными искрами осыпался иней и блестел на снегу