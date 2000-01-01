Прочитайте составе из слов предложение 1.Жёсткие,и,ветры,колючие,в,голых,макушка??,гуляли, деревьев. 2.С,еловых,падали,на,снеговые,лап,землю,шапки. 3.лиловыи,прыгали,и,краснозобые,снегири,шишкам,синички,вертелись,по. 4. Ине...

Русский язык
Прочитайте составе из слов предложение 1.Жёсткие,и,ветры,колючие,в,голых,макушка??,гуляли, деревьев. 2.С,еловых,падали,на,снеговые,лап,землю,шапки. 3.лиловыи,прыгали,и,краснозобые,снегири,шишкам,синички,вертелись,по. 4. Иней,искрами,блестел,осыпался,и,с,берёз,на,серебряными,снегу.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В голых макушках деревьев гуляли жёсткие и колючие ветра.С еловых лап на землю падали снеговые шапки.По лиловым шишкам прыгали краснозобые снегири и вертелись синички.С берёз серебряными искрами осыпался иней и блестел на снегу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить уравнения: (1600+t):80=60 2000:f-670=1330 1300-(d-678)=400
Ответить
География
Назовите как можно больше призедентов любых стран
Ответить
Русский язык
Какие падежи у слов широкой, хищный, беленькой, высокой, сельской, роботой, домашней,
Ответить
Математика
Найти Площадь равнобокой трапеции ? Даны : Большее основание AD=20 см Боковая сто??она = 16 см угол А = 60 градусам
Ответить
Українська мова
Наголос на слово барвінок
Ответить