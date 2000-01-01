Запешите сумму одинаковых чисел с помощью знака умножения

Математика
Запешите сумму одинаковых чисел с помощью знака умножения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Иди русский учи,грамотей! Проверочное слово-пИсарь. ЗапИшите!
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