Как называется территория имеющая определённые границы и обладающая государственным суверенитетом
Обществознание
Как называется территория имеющая определённые границы и обладающая государственным суверенитетом
Ответ(ы):
Гость:
Государственной границей Российской Федерации как определено в Законе о государственной границе РФ 1993 года, является линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющая пределы территории РФ
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