Как называется территория имеющая определённые границы и обладающая государственным суверенитетом

Обществознание
Как называется территория имеющая определённые границы и обладающая государственным суверенитетом
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Государственной границей Российской Федерации  как определено в Законе о  государственной границе РФ 1993 года, является линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющая пределы  территории РФ  
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