7 класс. геометрия. помогите пожалуйста. срочно очень.

Гость: Гость:

1)NK ||AC -как накрест лежащие , т.к. уг.NKM =уг.BACK 2)треуг.АВС -р/б, тк АВ =ВС значит уг.А =уг.С тогда уг. DAE =80°-40°=40° значит уг. ДАС =уг. ДАЕ =уг. ЕДА =40° Значит ЕД ||АС, тк уг. еда =уг. дас 3)уг. дас=уг.есд=55°, тк дс-бис т.к.вд=ве, оо уг.вде=уг. вед=70° значит де не|| ас, тк уг.есд не равен уг.вед, а они односторонние