из яблок груш и абрикосов изготовили сок. Груш в 3 раза больше, чем абрикосов и на 500 грамм меньше чем яблок. всего понадобилось 2 килограмма яблок и груш. Сколько килограммов абрикосов и сколько килограммов яблок понадобилось...

Математика

из яблок груш и абрикосов изготовили сок. Груш в 3 раза больше, чем абрикосов и на 500 грамм меньше чем яблок. всего понадобилось 2 килограмма яблок и груш. Сколько килограммов абрикосов и сколько килограммов яблок понадобилось для изготовления сока

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