из яблок груш и абрикосов изготовили сок. Груш в 3 раза больше, чем абрикосов и на 500 грамм меньше чем яблок. всего понадобилось 2 килограмма яблок и груш. Сколько килограммов абрикосов и сколько килограммов яблок понадобилось...
Математика
из яблок груш и абрикосов изготовили сок. Груш в 3 раза больше, чем абрикосов и на 500 грамм меньше чем яблок. всего понадобилось 2 килограмма яблок и груш. Сколько килограммов абрикосов и сколько килограммов яблок понадобилось для изготовления сока
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу предложить следующее решение. Обозначим яблоки как х, груши - у, а абрикосы - z/ Запишем условие задачи с учётом принятых обозначений: y=3z y=x-0,5 x+y=2 Из третьего уравнения выразим у у=2-х и подставим значение у во второе уравнение, получим 2-х=x-0,5 -x-x=-0,5-2 -2x=-2,5 x=1,25 кг - яблок было использовано Теперь можем найти сколько было использовано груш y=1,25-0,5=0,75 кг используя первое уравнение можем найти сколько понадобилось абрикос z=y/3=0,75/3=0,25 кг Ответ: абрикос понадобилось 0,25 кг, яблок - 1,25 кг.
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