Из каких книг состоит Новый Завет? Помогите)!
История
Из каких книг состоит Новый Завет? Помогите)!
Ответ(ы):
Гость:
В Новом Завете 27 священных книг. Это 4 Евангелия, Книга Деяний Апостолов, семь соборных посланий, 14 посланий Апостола Павла и Апокалипсис Апостола Иоанна Богослова.
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