Из казахского слова балмұздақ составить 20 слов
Қазақ тiлi
Из казахского слова балмұздақ составить 20 слов
Ответ(ы) на вопрос:
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Балмұздақ бал, мұз, ақ, мал, мазақ, алма, бала, балақ, бақ, бақа. қала, дақ, абзал, адал, адам, аза, аз, ал, зал, қаз, қаза, қалам, қама, қам, қамал,
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