Из каждой скороговорки выпиши только родственные слова -названия действий поставив их в начальную форму у подчёркнутых слова выдели приставку помогите пожалуйста.

Русский язык

Из каждой скороговорки выпиши только родственные слова -названия действий поставив их в начальную форму у подчёркнутых слова выдели приставку помогите пожалуйста.

Автор: Гость