Из каждой скороговорки выпиши только родственные слова -названия действий поставив их в начальную форму у подчёркнутых слова выдели приставку помогите пожалуйста.
Русский язык
Из каждой скороговорки выпиши только родственные слова -названия действий поставив их в начальную форму у подчёркнутых слова выдели приставку помогите пожалуйста.
Ответ(ы):
Гость:
Рыл ( рыть), дорыл ( дорыть). Мостил ( мостить ), вымостил ( вымостить ). Варила ( варить), выварила ( выварить), сварила ( сварить ). Мост - Вымостил - вы Выварила - вы Сварила - с
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Помогите пожалуйста!) Этот пример нужно решить В СТОЛБИК. Вот пример: 775 • 498 Пе??вый ответ поставлю как лучший и нажму кнопку спасибо!)
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