Из коробки взяли 4 кубика. сколько кубиков надо положить в коробку, чтобы в ней ста??о на 3 кубика больше, чем было сначала?
Математика
Из коробки взяли 4 кубика. сколько кубиков надо положить в коробку, чтобы в ней ста??о на 3 кубика больше, чем было сначала?
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Гость:
4+3=7 Ответ:нужно положить 7 кубиков
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