Из коробки взяли 4 кубика. сколько кубиков надо положить в коробку, чтобы в ней ста??о на 3 кубика больше, чем было сначала?

Математика

Из коробки взяли 4 кубика. сколько кубиков надо положить в коробку, чтобы в ней ста??о на 3 кубика больше, чем было сначала?

Автор: Гость